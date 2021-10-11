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ЄС закликає Білорусь скасувати смертну кару

Понеділок, 11 жовтня 2021, 03:24
Фото Alina Grishkevich

Голова представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель закликав Білорусь "рухатися в бік скасування смертної кари".

Джерело: відеозвернення Шубеля у facebook

Пряма мова: "Ми закликаємо Білорусь рухатися до скасування смертної кари.

Створення зростаючого вакууму в системі правосуддя та верховенства права в країні є достатньою причиною для введення мораторію…"

"Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де застосовується смертна кара.

Влада завжди скупо повідомляла про страти, але ця процедура останнім часом стала ще більш секретною, часто навіть сім'ям ув'язнених не дозволяється знати, чи були страчені їхні родичі, засуджені до смертної кари".

"Світ сформулював десяток вагомих аргументів проти смертної кари, тож разом із катуваннями та рабством її необхідно безповоротно вилучити із системи правосуддя всіх суспільств, включаючи, звичайно, Білорусь".

Українська правда
Теми: ЄСБілорусь


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