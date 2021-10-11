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ЕС призывает Беларусь отменить смертную казнь

Понедельник, 11 октября 2021, 03:24
ЕС призывает Беларусь отменить смертную казнь
Фото Alina Grishkevich

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель призвал Беларусь "двигаться в сторону отмены смертной казни".

Источник: видеообращение Шубеля в facebook

Прямая речь: "Мы призываем Беларусь двигаться к отмене смертной казни.

Создание растущего вакуума в системе правосудия и верховенства права в стране является достаточной причиной для введения моратория..."

"Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.

Власть всегда скупо сообщала о смертной казни, но эта процедура в последнее время стала еще более секретной, часто даже семьям заключенных не разрешается знать, были ли казнены их родственники, осужденные к смертной казни".

"Мир сформулировал десяток веских аргументов против смертной казни, поэтому вместе с пытками и рабством ее необходимо безвозвратно удалить из системы правосудия всех обществ, включая, конечно, Беларусь".

Украинская правда
Темы: ЕСБеларусь
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