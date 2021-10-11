Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Від Зеленського вимагають заборонити концерти російських артистів: петиція зібрала голоси

Понеділок, 11 жовтня 2021, 10:10
Фото bakkara-hotel.com.ua

Електронна петиція із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над Донбасом на сайті президента набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Джерело: петиція на сайті президента

Пряма мова автора звернення телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка: "Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни. Оскільки вони є продовженням війни іншими методами – методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців".

Деталі: На переконання Кондратюка, артисти з країни-агресора, які промовчали і тим самим підтримали окупацію Криму та розв'язання Росією війни на Донбасі, своїм мовчанням "теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії".

Телеведучий пропонує пускати до України лише тих російських представників культури, які  публічно виступили проти російської агресії.

Петиція була зареєстрована 21 вересня і вже набрала 25 172 голоси.

Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Українська правда
Теми: ЗеленськийпетиціяРосіякультура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кілька областей відповідають "червоному" рівню небезпеки Covid

Wizz Air запустить 26 нових рейсів із чотирьох міст України

відеоАрахамія двічі літав до Відня бортом із структури Фірташа

У США розповіли про підсумки візиту Нуланд до Москви, заради якого зняли санкції з росіян

В Україні антирекорд смертей від Covid – 471

Верещук готова стати міністром оборони: Хтось повинен це робити

Усі новини...
Зеленський
Зеленський каже, що живе на держдачі тільки через охорону
"Мене зіштовхували із Зеленським лобами". Біглий СБУшник Нескоромний і його кум Расюк про "замах на праву руку Баканова"
Порошенко заявив, що Зеленський став на рейки Антимайдану
Останні новини
12:52
У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Білорусі
12:44
Поклонська стала послом Росії в острівній республіці біля Африки
12:37
На "Центренерго" змінили керівника після заяв про "повну готовність" до опалювального сезону
12:31
Кулеба про "нормандську зустріч" глав МЗС: чекаємо на сигнал з Москви
12:22
Київ опинився в десятці міст із найбруднішим повітрям
12:14
фото Підприємство Укроборонпрому наживалося на ремонті бронетехніки – СБУ
12:04
Кілька областей відповідають "червоному" рівню небезпеки Covid
12:00
МЗС підтримує контакти із Саакашвілі у в'язниці і вивчає його справу – Кулеба
11:53
Кулеба: Безвізу України з ЄС нічого не загрожує
11:49
Wizz Air запустить 26 нових рейсів із чотирьох міст України
Усі новини...