Від Зеленського вимагають заборонити концерти російських артистів: петиція зібрала голоси

Електронна петиція із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над Донбасом на сайті президента набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Джерело: петиція на сайті президента

Пряма мова автора звернення телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка: "Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни. Оскільки вони є продовженням війни іншими методами – методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців".

Деталі: На переконання Кондратюка, артисти з країни-агресора, які промовчали і тим самим підтримали окупацію Криму та розв'язання Росією війни на Донбасі, своїм мовчанням "теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії".

Телеведучий пропонує пускати до України лише тих російських представників культури, які публічно виступили проти російської агресії.

Петиція була зареєстрована 21 вересня і вже набрала 25 172 голоси.

Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.