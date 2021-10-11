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От Зеленского требуют запретить концерты российских артистов: петиция собрала голоса

Понедельник, 11 октября 2021, 10:10
Фото bakkara-hotel.com.ua

Электронная петиция с просьбой полностью запретить концертную деятельность артистов из России до возвращения оккупированного Крыма и восстановления Украиной контроля над Донбассом на сайте президента набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Источник: петиция на сайте президента

Прямая речь автора обращения телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка: "Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны. Поскольку они являются продолжением войны другими методами – методами заинтересовать украинцев культурой агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и претерпели лишений миллионы вынужденных переселенцев".

Детали: По убеждению Кондратюка, артисты из страны-агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и начало Россией войны на Донбассе, своим молчанием "тоже несут ответственность за агрессивные действия России".

Телеведущий предлагает пускать в Украину только тех российских представителей культуры, которые публично выступили против российской агрессии.

Петиция была зарегистрирована 21 сентября и уже набрала 25 172 голоса.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпетицияРосcиякультура
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