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На саміті Україна-ЄС підпишуть угоду про "відкрите небо" – джерела

Понеділок, 11 жовтня 2021, 11:20

На саміті Україна-ЄС, що відбудеться 12 жовтня, планується підписання довгоочікуваної угоди про "відкрите небо".

Як пише "Європейська правда", про це повідомив журналістам напередодні саміту високопосадовець ЄС, що спілкувався на умовах анонімності.

За його словами, серед трьох угод, які планують підписати у Києві, буде Угода про спільний авіаційний простір, парафована ще у 2013 році.

"Одним з наслідків маж бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України. Саме це ми бачили у інших країнах, які підписали подібну угоду, зокрема, у Грузії", - зазначив європосадовець.

Нагадаємо, 28 червня Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір. 

Угода має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

Вона була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара. Підписання очікувалося 11 лютого у Брюсселі, але на початку лютого в офісі президента заявили, що підписання зірвалося.

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Теми: УкраїнаЄСавіа


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