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На саммите Украина-ЕС подпишут соглашение об "открытом небе" – источники

Понедельник, 11 октября 2021, 11:20

На саммите Украина-ЕС, который состоится 12 октября, планируется подписание долгожданного соглашения об "открытом небе".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил журналистам накануне саммита высокопоставленный чиновник ЕС, который общался на условиях анонимности.

По его словам, среди трех соглашений, которые планируют подписать в Киеве, будет соглашение о совместном авиационном пространстве, парафированное еще в 2013 году.

"Одним из последствий должен быть приход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины. Именно это мы видели в других странах, подписавших подобное соглашение, в частности, в Грузии", - отметил еврочиновник.

Напомним, 28 июня Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве. 

Соглашение имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - снизить цены на билеты.

Соглашение парафировали еще в 2013 году, однако оно до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Подписание ожидалось 11 февраля в Брюсселе, но в начале февраля в Офисе президента заявили, что подписание сорвалось.

8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании соглашения.

Читайте также: Не только лоукостеры: когда заработает и что изменит "открытое небо" с ЕС.

Темы: УкраинаЕСавиа
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