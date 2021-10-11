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Українець створив 100-тисячну "армію ботів": поширював віруси і здійснював DDoS-атаки

Понеділок, 11 жовтня 2021, 11:18
Українець створив 100-тисячну армію ботів: поширював віруси і здійснював DDoS-атаки
Фото СБУ

Служба безпеки України блокувала діяльність "армії ботів", яка поширювала вірусні програми і здійснювала DDoS- та спам-атаки.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Створив та адміністрував потужний ботнет із понад 100 тисяч фейкових облікових записів хакер з Івано-Франківської області.

Окрім кібератак і зламування сайтів, він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах – так званим "брутфорсом". 

Замовників хакер знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з "клієнтами" здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Крім того, за даними слідства, прикарпатець є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО. Він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи для проведення трансакцій.

Під час обшуків за адресами реєстрації та фактичного мешкання зловмисника вилучили комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності.

Чоловіку готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку) ККУ.

Українська правда

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Теми: СБУкібербезпека
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