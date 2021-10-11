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Украинец создал 100-тысячную "армию ботов": распространял вирусы и осуществлял DDoS-атаки

Понедельник, 11 октября 2021, 11:18
Фото СБУ

Служба безопасности Украины блокировала деятельность "армии ботов", которая распространяла вирусные программы и осуществляла DDoS- и спам-атаки.

Источник: сайт СБУ

Детали: Создал и администрировал мощный ботнет из более чем 100 тысяч фейковых аккаунтов хакер из Ивано-Франковской области.

Кроме кибератак и взлома сайтов, он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах – так называемым "брутфорсом".

Заказчиков хакер находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Кроме того, по данным следствия, прикарпатец является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО. Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкцийной платежной системы для проведения трансакций.

Во время обысков по месту регистрации и фактического проживания злоумышленника изъяли компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Мужчине готовят сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) УК.

Украинская правда
Темы: СБУкибербезопасность
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