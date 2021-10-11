На Полтавщині перекинувся автобус з людьми

Автобус з 22 пасажирами перекинувся у Полтавській області вранці 11 жовтня, постраждали 10 пасажирів і водій.

Джерело: сайт Національної поліції

Дослівно: "Автобус, під керуванням 56-річного водія, який прямував із Луганщини до Києва, з’їхав із проїзної частини дороги та перевернувся на бік".

Деталі: ДТП сталася близько 06:40 на 174 км автодороги "Київ – Харків – Довжанський", поблизу села Карпилівка Лубенського району.

У автобусі на момент аварії перебувало 22 пасажири та 2 водіїв.

У результаті ДТП водієві та десятьом пасажирам надають допомогу лікарі. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини ДТП.