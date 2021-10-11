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На Полтавщині перекинувся автобус з людьми

Понеділок, 11 жовтня 2021, 11:44
На Полтавщині перекинувся автобус з людьми
Фото поліції

Автобус з 22 пасажирами перекинувся у Полтавській області вранці 11 жовтня, постраждали 10 пасажирів і водій.

Джерело: сайт Національної поліції

Дослівно: "Автобус, під керуванням 56-річного водія, який прямував із Луганщини до Києва, з’їхав із проїзної частини дороги та перевернувся на бік".

Деталі: ДТП сталася близько 06:40 на 174 км автодороги "Київ – Харків – Довжанський", поблизу села Карпилівка Лубенського району. 

 

У автобусі на момент аварії  перебувало 22 пасажири та 2 водіїв.

У результаті ДТП водієві та десятьом пасажирам надають допомогу лікарі. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини ДТП.

Українська правда
Теми: ДТППолтавська область
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