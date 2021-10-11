В Полтавской области перевернулся автобус с людьми

Автобус с 22 пассажирами перевернулся в Полтавской области утром 11 октября, пострадали 10 пассажиров и водитель.

Источник: сайт Национальной полиции

Дословно: "Автобус, под управлением 56-летнего водителя, который следовал из Луганской области в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок".

Детали: ДТП произошло около 6:40 на 174 км автодороги "Киев – Харьков – Довжанский" вблизи села Карпиловка Лубенского района.

В автобусе на момент аварии находилось 22 пассажира и 2 водителя.

В результате ДТП водителю и десятерым пассажирам оказывают помощь врачи. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.