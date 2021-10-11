Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Полтавской области перевернулся автобус с людьми

Понедельник, 11 октября 2021, 11:44
Фото полиции

Автобус с 22 пассажирами перевернулся в Полтавской области утром 11 октября, пострадали 10 пассажиров и водитель.

Источник: сайт Национальной полиции

Дословно: "Автобус, под управлением 56-летнего водителя, который следовал из Луганской области в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок".

Детали: ДТП произошло около 6:40 на 174 км автодороги "Киев – Харьков – Довжанский" вблизи села Карпиловка Лубенского района. 

 

В автобусе на момент аварии находилось 22 пассажира и 2 водителя.

В результате ДТП водителю и десятерым пассажирам оказывают помощь врачи. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Украинская правда
Темы: ДТППолтавская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Отбор на ЧМ-22 сборная Украины снова вернулась в серию "ничьих"

Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует начать каникулы раньше – Ляшко

Новости 12 октября: "открытое небо" с ЕС, первая область в "красной" зоне

Вместо ареста или миллиардного залога суд отправил Медведчука домой

У Зеленского успокаивают украинцев: "газа вполне достаточно"

Первую область со времен весеннего локдауна отправили в "красную" зону

Все новости...
ДТП
Собчак опровергла смерть второй женщины в ДТП и пообещала помочь семье погибшей
Фура въехала в маршрутку в Одесской области: 2 погибших, 9 пострадавших
Собчак стала участницей ДТП с двумя погибшими – СМИ
Последние новости
05:28
В G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана
04:25
Министр обороны США приедет в Украину
03:20
США: Палата представителей одобрила повышение долгового потолка
02:23
Япония в декабре начнет прививать третьей дозой COVID-вакцины
01:21
Против оппозиционеров Тихановской и Латушко возбудили еще одно уголовное дело
00:23
Дело о завладении землей в Одессе: суд назначил одесской чиновнице 26 млн гривен залога
23:40
Отбор на ЧМ-22 сборная Украины снова вернулась в серию "ничьих"
23:33
Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует начать каникулы раньше – Ляшко
22:56
Правительство Грузии создаст группу медиков, которые будут следить за здоровьем Саакашвили
22:35
Прокуроры обжалуют домашний арест Медведчуку, поскольку "есть риск его укрытия"
Все новости...