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ЄС продовжив санкції проти РФ і Сирії за застосування хімзброї

Понеділок, 11 жовтня 2021, 12:22

Рада ЄС 11 жовтня вирішила продовжити обмежувальні заходи проти розповсюдження та використання хімічної зброї ще на рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

У Радії ЄС нагадали, що нинішній режим санкцій був вперше введений у 2018 році для фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, що надають фінансову, технічну або матеріальну підтримку.

Обмежувальні заходи, які спрямовані на даний момент на 15 осіб та 2 суб’єкти господарювання, включають заборону на в’їзд до ЄС та заморожування активів для фізичних осіб та заморожування активів юридичних осіб. Крім того, фізичним та юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти переліченим.

У списку, зокрема, Центр наукових студій та досліджень у Дамаску, який є ключовим у розробці хімзброї у Сирії, а також російський Державний науково-дослідницький інститут органічної хімії і технології, який стоїть за розробкою нервового агента "Новічок". Також у санкційному списку 5 фізичних осіб з Сирії та 10 – з Росії.

Режим санкцій має на меті сприяти зусиллям Євросоюзу протидіяти розповсюдженню та використанню хімічної зброї та підтримувати Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї та її знищення.

Теми: санкціїРосіяСиріяЄС


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