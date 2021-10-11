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ЕС продлил санкции против РФ и Сирии за применение химоружия

Понедельник, 11 октября 2021, 12:22

Совет ЕС 11 октября решил продолжить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия еще на год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В Совете ЕС напомнили, что нынешний режим санкций был впервые введен в 2018 году для физических и юридических лиц, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, которые оказывают финансовую, техническую или материальную поддержку.

Ограничительные меры, направленные на данный момент на 15 человек и два субъекта хозяйствования, включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов для физических лиц и замораживание активов юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным.

В списке, в частности, Центр научных исследований и исследований в Дамаске, который является ключевым в разработке химоружия в Сирии, а также российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который стоит за разработкой нервнопаралитического вещества "Новичок". Также в санкционный список вошли 5 физических лиц из Сирии и 10 - из России.

Режим санкций имеет целью способствовать усилиям Евросоюза противодействовать распространению и использованию химического оружия и поддерживать Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Темы: санкцииРосcияСирияЕС
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