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Масштабне дослідження показало високу ефективність ковід-вакцин

Понеділок, 11 жовтня 2021, 12:57
фото: pixabay

Масштабне дослідження у Франції продемонструвало дуже високу ефективність вакцин від коронавірусу у запобіганні тяжкому перебігу хвороби й смерті, в тому числі у разі зараження штамом "Дельта".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Деталі: Дослідження проводила одна з аналітичних структур системи охорони здоров’я Epi-Phare. До вибірки включили 22 мільйони пацієнтів.

Дослідники порівняли дані 11 млн вакцинованих пацієнтів віком від 50 років (щеплені вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna та AstraZeneca) та 11 млн невакцинованих за період з 27 грудня 2020 року (початку вакцинації) до 20 липня 2021 року. 

Щоб порівняння було максимально точним, дані вакцинованих і невакцинованих пацієнтів групували парами: з таким же віком, статтю і з того ж регіону.

За результатами дослідження, вакцинація на 90% знизила ризик госпіталізації та смерті, у тому числі у разі зараження штамом "Дельта". 

У пацієнтів, в яких з часу вакцинації вже минуло 14 днів, ризик госпіталізації знизився більш ніж на 90%. 

Окремо дослідили період червня-липня, коли в країні почав все більше поширюватися штам "Дельта". Результати виявилися близькими до тих, що і за попередні періоди: для людей віком від 75 років вакцинація знизила ризик госпіталізації та смерті у 84% випадків, а серед групи 50-74 років - у 92% випадків. Водночас дослідники зауважують, що досліджений період надто короткий, аби робити за цими результатами впевнені висновки, і потрібно включити в дослідження також дані за серпень і вересень.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019Франція


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