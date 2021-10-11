Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Масштабне дослідження показало високу ефективність ковід-вакцин

Понеділок, 11 жовтня 2021, 12:57
Масштабне дослідження показало високу ефективність ковід-вакцин
фото: pixabay

Масштабне дослідження у Франції продемонструвало дуже високу ефективність вакцин від коронавірусу у запобіганні тяжкому перебігу хвороби й смерті, в тому числі у разі зараження штамом "Дельта".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Деталі: Дослідження проводила одна з аналітичних структур системи охорони здоров’я Epi-Phare. До вибірки включили 22 мільйони пацієнтів.

Дослідники порівняли дані 11 млн вакцинованих пацієнтів віком від 50 років (щеплені вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna та AstraZeneca) та 11 млн невакцинованих за період з 27 грудня 2020 року (початку вакцинації) до 20 липня 2021 року. 

Щоб порівняння було максимально точним, дані вакцинованих і невакцинованих пацієнтів групували парами: з таким же віком, статтю і з того ж регіону.

За результатами дослідження, вакцинація на 90% знизила ризик госпіталізації та смерті, у тому числі у разі зараження штамом "Дельта". 

У пацієнтів, в яких з часу вакцинації вже минуло 14 днів, ризик госпіталізації знизився більш ніж на 90%. 

Окремо дослідили період червня-липня, коли в країні почав все більше поширюватися штам "Дельта". Результати виявилися близькими до тих, що і за попередні періоди: для людей віком від 75 років вакцинація знизила ризик госпіталізації та смерті у 84% випадків, а серед групи 50-74 років - у 92% випадків. Водночас дослідники зауважують, що досліджений період надто короткий, аби робити за цими результатами впевнені висновки, і потрібно включити в дослідження також дані за серпень і вересень.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019Франція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: