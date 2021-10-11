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Масштабное исследование показало высокую эффективности ковид-вакцин

Понедельник, 11 октября 2021, 12:57
фото: pixabay

Масштабное исследование во Франции показало очень высокую эффективность вакцин от коронавируса в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти, в том числе в случае заражения штаммом "Дельта".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Детали: Исследование проводила одна из аналитических структур системы здравоохранения Epi-Phare. В выборку включили 22 миллиона пациентов.

Исследователи сравнили данные 11 млн вакцинированных пациентов в возрасте от 50 лет (привитые вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca) и 11 млн невакцинированных за период с 27 декабря 2020 года (начала вакцинации) до 20 июля 2021 года.

Чтобы сравнение было максимально точным, данные вакцинированных и невакцинированных пациентов группировали парами: с таким же возрастом, полом и из того же региона.

По результатам исследования, вакцинация на 90% снизила риск госпитализации и смерти, в том числе в случае заражения штаммом "Дельта".

У пациентов, в которых с момента вакцинации прошло 14 дней, риск госпитализации снизился более чем на 90%.

Отдельно исследовали период июня-июля, когда в стране начал все больше распространяться штамм "Дельта". Результаты оказались близкими к тем, что и за предыдущие периоды: для людей в возрасте от 75 лет вакцинация снизила риск госпитализации и смерти в 84% случаев, а среди группы 50-74 лет - в 92% случаев. В то же время исследователи отмечают, что исследованный период слишком короткий, чтобы делать по этим результатам уверенные выводы, и нужно включить в исследование также данные за август и сентябрь.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Франция
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