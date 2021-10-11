"Удар" у Дніпрі віддали людям Коломойського зі "Слуги народу" – джерела

Керівником штабу партії "Удар" Віталія Кличка у Дніпропетровській області призначили ексголову облради Святослава Олійника, а міського штабу – нардепа Кирила Нестеренка.

Джерело: екснардеп Андрій Денисенко у Facebook, джерела "Української правди" у Дніпровській міськраді

Пряма мова Денисенка: "УДАР в Дніпрі віддали людям Коломойського зі "Слуги народу". Керівником обласного штабу партії Кличка у Дніпрі призначено наближеного до скандального олігарха ексголову облради Святослава Олійника, а міського – нардепа Кирила Нестеренка".

Деталі: За словами Денисенка, публічних представлень на місці ще не було. Водночас він додав, що на нарадах у центральному штабі "ці двоє беруть участь як регіональні очільники і проходять в цій ролі у відповідних штабних документах вже з середини вересня".

Денисенко називає Олійника і Нестеренка "людьми Коломойського".

Екснардеп також додав, що Запорізьку обласну організацію партії Кличка в цей же час очолив "ставленик іншої приватівської гілки" Едуард Гугнін, який "багато років пов’язаний з президентом Федерації футболу Андрієм Павелком та авторитетом і меценатом Олександром Петровським".

Джерела "Української правди" також підтверджують, що Олійник наразі неформальний керівник штабу "Удару" у Дніпропетровській області.

Чому це важливо: Олійник є діючим депутатом від президентської партії "Слуга народу" у Дніпропетровській облраді, а Нестеренко – депутат Верховної Ради від "СН".

"Українська правда" звернулася по коментарі з цього приводу до голови виконавчого комітету партії "Удар" Артура Палатного та речниці Кличка Оксани Зинов’євої.

Прессекретар Кличка на дзвінок не відповіла, повідомлення у месенджері не прочитане.

Пізніше Палатний відповів, що в партії "Удар" триває процес формування регіональних і центральних органів.

Пряма мова Палатного: "Питання керівництва Дніпропетровської обласної організації вирішиться під час обласної конференції, яка пройде в жовтні цього року.

Після неї буде офіційне рішення про керівництво. До конференції говорити про кандидатів керівників передчасно. Ми відкриті для співпраці з усіма конструктивними силами в різних регіонах нашої країни".

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