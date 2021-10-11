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"Удар" в Днепре отдали людям Коломойского со "Слуги народа" – источники

Понедельник, 11 октября 2021, 13:27
Фото с Facebook-страницы партии "Удар"

Руководителем штаба партии "Удар" Виталия Кличко в Днепропетровской области назначен экс-глава облсовета Святослав Олийнык, а городского штаба – нардеп Кирилл Нестеренко.

Источник: экс-нардеп Андрей Денисенко в Facebook, источники "Украинской правды" в Днепровском горсовете

Прямая речь Денисенко: "УДАР в Днепре отдали людям Коломойского со "Слуги народа". Руководителем областного штаба партии Кличко в Днепре назначили приближенного к скандальному олигарху экс-председателя облсовета Святослава Олийныка, а городского – нардепа Кирилла Нестеренко".

Детали: По словам Денисенко, публичных представлений на месте не было. При этом он добавил, что на совещаниях в центральном штабе "эти двое участвуют как региональные руководители и проходят в этой роли в соответствующих штабных документах уже с середины сентября".

Денисенко называет Олийныка и Нестеренко "людьми Коломойского".

Экс-нардеп также добавил, что Запорожскую областную организацию партии Кличко в это же время возглавил "ставленник другой приватовской ветви" Эдуард Гугнин, который "много лет связан с президентом Федерации футбола Андреем Павелко и авторитетом и меценатом Александром Петровским".

Источники "Украинской правды" также подтверждают, что Олийнык сейчас неформальный руководитель штаба "Удара" в Днепропетровской области.

Почему это важно: Олийнык – действующий депутат от президентской партии "Слуга народа" в Днепропетровском облсовете, а Нестеренко – депутат Верховной Рады от "СН".

"Украинская правда" обратилась по комментарии по этому поводу к председателю исполнительного комитета партии "Удар" Артуру Палатному и пресс-секретарю Кличко Оксане Зиновьевой.

Пресс-секретарь Кличко на звонок не ответила, сообщение мессенджере не прочитано.

Позже Палатный ответил, что в партии "Удар" идёт процесс формирования региональных и центральных органов.

Прямая речь Палатного: "Вопрос руководства Днепропетровской областной организации решится в ходе областной конференции, которая пройдёт в октябре этого года.

После неё будет официальное решение о руководстве. До конференции говорить о кандидатах руководителей преждевременно. Мы открыты для сотрудничества со всеми конструктивными силами в разных регионах нашей страны".

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Украинская правда
Темы: УдарВиталий КличкоЗеленскийКоломойский
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