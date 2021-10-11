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Нардепи пропонують пускати у Раду лише вакцинованих від Covid-19

Понеділок, 11 жовтня 2021, 13:31

Народні депутати пропонують допускати до будівлі Верховної Ради лише за наявності документа про вакцинації від Covid-19 або негативного результату ПЛР-тестування, або довідки про одужання від коронавірусу.

Джерело: проєкт постанови №6154 "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)", сайт Верховної Ради

Деталі: Проєктом постанови пропонується на період карантину допускати до приміщення адмінбудівель Ради лише за наявності документа про вакцинацію від Covid-19 однією чи кількома дозами вакцин, негативного тесту на Covid-19 або довідки про одужання, якщо людина перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.

Обмеження будуть стосуватися народних депутатів, працівників апарату ВР, помічників-консультантів нардепів, представників ЗМІ та інших відвідувачів Ради.

Авторами проєкту є група народних депутатів на чолі з головою комітету ВР з питань медичної допомоги Михайлом Радуцьким.

Очікується, що запропоновані заходи дозволять забезпечити сталу роботу парламенту в умовах пандемії.

Наразі проєкт постанови направили на розгляд комітету.

Українська правда
Теми: Covid-2019Верховна Радавакцинаціякоронавірус
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