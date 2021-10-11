Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нардепы предлагают пускать в Раду только вакцинированных от Covid-19

Понедельник, 11 октября 2021, 13:31

Народные депутаты предлагают допускать к зданию Верховной Рады только при наличии документа о вакцинации от Covid-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о выздоровлении от коронавируса.

Источник: проект постановления №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (Covid-19)", сайт Верховной Рады

Детали: Проектом постановления предлагается на период карантина допускать в помещение админзданий Рады только при наличии документа о вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин, негативного теста на Covid-19 или справки о выздоровлении, если человек переболел не более за 6 месяцев до предъявления документа.

Ограничения будут касаться народных депутатов, работников аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов, представителей СМИ и других посетителей Рады.

Авторами проекта является группа народных депутатов во главе с председателем комитета ВР по вопросам медицинской помощи Михаилом Радуцким.

Ожидается, что предложенные меры позволят обеспечить устойчивую работу парламента в условиях пандемии.

Сейчас проект постановления направлен на рассмотрение комитета.

Украинская правда
Темы: Covid-2019Верховная Радавакцинациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

ДТП с нардепом: ГБР допросило более 10 свидетелей, но не Трухина. Видео аварии еще ищут

Еврокомиссия представила меры по преодолению последствий рекордного роста цен на энергоносители

В поезд с сертификатом: Укрзализныця озвучила, что нужно иметь для путешествий с 21 октября

Учителей, которые не вакцинуються против ковід, отстранят от работы - Минздрав

Венедиктова говорит, что Банковая при Порошенко "играла ключевую роль" в схеме Медведчука

Поклонская стала послом России на островах возле Африки

Все новости...
Covid-2019
Масштабное исследование показало высокую эффективности ковид-вакцин
Ляшко назвал особенности ковид-штамма "Дельта" в Украине
В воскресенье до ковид-вакцинации дошли 39 тысяч украинцев
Последние новости
15:32
видеоДельцы замаскировали контрабандных сигарет на 27 млн под мешки с поваренной солью
15:14
Украинский осудили в Москве до 3 лет колонии. Якобы из-за контрабанды
15:04
Минэнерго России заявило о готовности поставлять электроэнергию в Украину
14:52
21 тыс. больных в сутки: ученые НАН дали прогноз по COVID-ситуации в Украине
14:23
ДТП с нардепом: ГБР допросило более 10 свидетелей, но не Трухина. Видео аварии еще ищут
14:18
Еврокомиссия представила меры по преодолению последствий рекордного роста цен на энергоносители
14:09
Сдал за бесценок места в переходе на 49 лет: киевскому чиновнику объявили подозрение
14:09
У Путина говорят, что готовы увеличить транзит газа через Украину при двух условиях
14:02
США откроют наземные границы для вакцинированных туристов
13:58
Украина получит от Британии до 21 млн фунтов кредита для проведения ПЦР-исследований
Все новости...