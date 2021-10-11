Нардепы предлагают пускать в Раду только вакцинированных от Covid-19
Народные депутаты предлагают допускать к зданию Верховной Рады только при наличии документа о вакцинации от Covid-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о выздоровлении от коронавируса.
Источник: проект постановления №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (Covid-19)", сайт Верховной Рады
Детали: Проектом постановления предлагается на период карантина допускать в помещение админзданий Рады только при наличии документа о вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин, негативного теста на Covid-19 или справки о выздоровлении, если человек переболел не более за 6 месяцев до предъявления документа.
Ограничения будут касаться народных депутатов, работников аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов, представителей СМИ и других посетителей Рады.
Авторами проекта является группа народных депутатов во главе с председателем комитета ВР по вопросам медицинской помощи Михаилом Радуцким.
Ожидается, что предложенные меры позволят обеспечить устойчивую работу парламента в условиях пандемии.
Сейчас проект постановления направлен на рассмотрение комитета.