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Нардепы предлагают пускать в Раду только вакцинированных от Covid-19

Понедельник, 11 октября 2021, 13:31

Народные депутаты предлагают допускать к зданию Верховной Рады только при наличии документа о вакцинации от Covid-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о выздоровлении от коронавируса.

Источник: проект постановления №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (Covid-19)", сайт Верховной Рады

Детали: Проектом постановления предлагается на период карантина допускать в помещение админзданий Рады только при наличии документа о вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин, негативного теста на Covid-19 или справки о выздоровлении, если человек переболел не более за 6 месяцев до предъявления документа.

Ограничения будут касаться народных депутатов, работников аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов, представителей СМИ и других посетителей Рады.

Авторами проекта является группа народных депутатов во главе с председателем комитета ВР по вопросам медицинской помощи Михаилом Радуцким.

Ожидается, что предложенные меры позволят обеспечить устойчивую работу парламента в условиях пандемии.

Сейчас проект постановления направлен на рассмотрение комитета.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019Верховная Радавакцинациякоронавирус
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