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Силовики викрили схему вербування найманців у Сирію: організував киянин

Понеділок, 11 жовтня 2021, 14:02
Силовики викрили схему вербування найманців у Сирію: організував киянин
фото прокуратури

Співробітники Служби безпеки України викрили трьох зловмисників, які вербували громадян України для участі у воєнних діях на боці військових загонів Сирійської Арабської Республіки.

Джерело: СБУ, прокуратура Донеччини

Деталі: За даними слідства, у період з лютого 2020 року по березень 2021 року 27-річний мешканець Києва організував схему вербування громадян України для участі у воєнних та насильницьких діях на боці опозиційно налаштованих військових загонів до Сирії.

Він залучив ще двох 20 та 21-річних мешканців Київської області і разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні.

За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць, залежно від рівня їх бойової підготовки. 

Цілями для вербування зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.

Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили: мобільні телефони; сім-карти; комп’ютерну техніку; флеш-носії; банківські картки.

За клопотанням Донецької обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 181 600 грн організатору злочину та по 136 200 грн двом його співучасникам.

Українська правда

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Теми: СБУпрокуратураСирія
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