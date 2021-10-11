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Силовики разоблачили схему вербовки наемников в Сирию: организовал киевлянин

Понедельник, 11 октября 2021, 14:02
фото прокуратуры

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики.

Источник: СБУ, прокуратура Донецкой области

Детали: По данным следствия, в период с февраля 2020 года по март 2021-го 27-летний житель Киева организовал схему привлечения граждан Украины для участия в военных и насильственных действиях на стороне оппозиционно настроенных военных отрядов в Сирии.

Он привлек еще двух 20 и 21-летнего жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.

За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч долларов США в месяц, в зависимости от уровня их боевой подготовки.

Целями для привлечения злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.

Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли: мобильные телефоны; сим-карты; компьютерную технику; флэш-носители; банковские карточки.

По ходатайству Донецкой областной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 181 600 грн организатору преступления и по 136 200 грн двум его соучастникам.

Украинская правда
Темы: СБУпрокуратураСирия
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