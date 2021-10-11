В Україну йдуть дощі

У найближчі дні в Україні очікується хмарна погода та дощі.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "12 жовтня у західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, протягом доби 13 жовтня та вночі 14 жовтня в більшості областей помірні дощі; вдень 14 жовтня в Україні без істотних опадів".

Деталі: Температура вночі 1-8° тепла, вдень 8-14°, на півдні та сході країни 12-18°.

У Карпатах очікується невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень від 2° морозу до 5° тепла.

У Києві 12 жовтня хмарно, без опадів, 13 жовтня у столиці прогнозують дощі.

Температура повітря у Києві 12-13 жовтня вночі +2-5 градусів, вдень близько +11-14 градусів.