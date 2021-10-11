Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну йдуть дощі

Понеділок, 11 жовтня 2021, 14:54
В Україну йдуть дощі
Фото unsplash.com

У найближчі дні в Україні очікується хмарна погода та дощі.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "12 жовтня у західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, протягом доби 13 жовтня та вночі 14 жовтня в більшості областей помірні дощі; вдень 14 жовтня в Україні без істотних опадів".

Деталі: Температура вночі 1-8° тепла, вдень 8-14°, на півдні та сході країни 12-18°.

У Карпатах очікується невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень від 2° морозу до 5° тепла.

У Києві 12 жовтня хмарно, без опадів, 13 жовтня у столиці прогнозують дощі.

Температура повітря у Києві 12-13 жовтня вночі +2-5 градусів, вдень близько +11-14 градусів.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: