В Украину идут дожди
Понедельник, 11 октября 2021, 14:54
В ближайшие дни в Украине ожидается облачная погода и дожди.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Дословно Укргидрометцентр: "12 октября в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, в течение суток 13 октября и ночью 14 октября в большинстве областей умеренные дожди; днем 14 октября в Украине без осадков".
Детали: Температура ночью 1-8° тепла, днем 8-14°, на юге и востоке страны 12-18°.
В Карпатах ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем от 2° мороза до 5° тепла.
В Киеве 12 октября облачно, без осадков, 13 октября в столице прогнозируют дожди.
Температура воздуха в Киеве 12-13 октября ночью +2-5 градусов, днем около +11-14 градусов.
Украинская правда