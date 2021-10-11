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В Украину идут дожди

Понедельник, 11 октября 2021, 14:54
Фото unsplash.com

В ближайшие дни в Украине ожидается облачная погода и дожди.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "12 октября в западных, днем ​​и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, в течение суток 13 октября и ночью 14 октября в большинстве областей умеренные дожди; днем 14 октября в Украине без осадков".

Детали: Температура ночью 1-8° тепла, днем ​​8-14°, на юге и востоке страны 12-18°.

В Карпатах ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 5° тепла.

В Киеве 12 октября облачно, без осадков, 13 октября в столице прогнозируют дожди.

Температура воздуха в Киеве 12-13 октября ночью +2-5 градусов, днем ​​около +11-14 градусов.

Украинская правда
Темы: погода
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