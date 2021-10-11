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В Австрії після корупційного скандалу склав присягу новий канцлер

Понеділок, 11 жовтня 2021, 15:27
В Австрії після корупційного скандалу склав присягу новий канцлер
Фото ntv.ru

Колишній глава МЗС Австрії Александр Шалленберг склав присягу на пост канцлера після того, як його попередник Себастіан Курц був змушений подати у відставку через корупційний скандал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Церемонія приведення до присяги нового канцлера відбулась у президентському палаці у Відні.

"Я присягаю, що буду чесно дотримуватися Конституції і всіх законів республіки, і буду виконувати свій обов'язок в міру своїх знань і переконань", – пообіцяв Шалленберг.

Президент Алексндр ван дер Беллен відзначив, що Шалленбергу з його дипломатичного досвіду відомо, як привести "найсуперечливіші позиції до спільного знаменника". Він висловив упевненість, що ця здатність буде "дуже корисною" Шалленбергу як канцлеру.

Посаду глави МЗС замість Шалленберга обійняв нинішній посол у Франції Міхаель Лінарт.

Нагадаємо, увечері 9 жовтня Себастіан Курц, очільник уряду Австрії з 2017 року, оголосив про свою відставку через корупційний скандал – під тиском коаліційних партнерів. Курца і ще 9 осіб запідозрили в маніпуляції із соцопитуваннями й підкупі ЗМІ за державні кошти.

Курц вкотре відкинув звинувачення у свій бік, але заявив, що вирішив все одно піти з посади.

За домовленістю між коаліційними партнерами, Курц, лишаючись очільником правлячої Австрійської народної партії, подав на посаду нового канцлера кандидатуру позапартійного Александра Шалленберга.

Раніше прокуратура провела обшуки в канцелярії Курца і в штаб-квартирі його консервативної Австрійської народної партії.

У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники Курца.

Курца також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.

"Українська правда" у Threads

Теми: Австріякорупціяскандал
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