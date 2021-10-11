Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Австрии после коррупционного скандала принес присягу новый канцлер

Понедельник, 11 октября 2021, 15:27
В Австрии после коррупционного скандала принес присягу новый канцлер
Фото ntv.ru

Бывший глава МИД Австрии Александр Шалленберг принес присягу на пост канцлера после того, как его предшественник Себастьян Курц был вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Церемония приведения к присяге нового канцлера состоялась в президентском дворце в Вене.

"Я клянусь, что буду честно соблюдать Конституцию и все законы республики, и буду выполнять свой долг по мере своих знаний и убеждений", – пообещал Шалленберг.

Президент Алексндр ван дер Беллен отметил, что Шалленбергу с его дипломатического опыта известно, как привести "самые противоречивые позиции к общему знаменателю". Он выразил уверенность, что эта способность будет "очень полезной" Шалленбергу как канцлеру.

Должность главы МИД вместо Шалленберга занял нынешний посол во Франции Михаэль Линарт.

Напомним, вечером 9 октября Себастьян Курц, глава правительства Австрии с 2017 года, объявил о своей отставке из-за коррупционного скандала – под давлением коалиционных партнеров. Курца и еще 9 человек заподозрили в манипуляции соцопросами и подкупе СМИ за государственные средства.

Курц отверг обвинения в свою сторону, но заявил, что решил все равно уйти с должности.

По договоренности между коалиционными партнерами, Курц, оставаясь главой правящей Австрийской народной партии, предложил на должность нового канцлера кандидатуру беспартийного Александра Шалленберга.

Ранее прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.

В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в котором фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца.

Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, который повалил его прежнее правительство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Австриякоррупцияскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Австрия
Райффайзен откладывает выход из России: Австрия защищает связи с Москвой
Нейтральная Австрия присоединится к европейской инициативе защиты неба
Нейтральные страны не могут поддержать гарантии безопасности для Украины – канцлер Австрии
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: