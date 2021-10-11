Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Росії рекордна кількість нових хворих на ковід з початку року

Понеділок, 11 жовтня 2021, 15:44
В Росії рекордна кількість нових хворих на ковід з початку року
фото: НСЗУ

В Росії кількість підтверджених випадків захворювання Covid-19 за добу зросла на 29 409, що є найбільшим показником з початку року.

Джерело: Російська служба ВВС, що посилається на дані оперативного штабу по боротьбі з розповсюдженням коронавирусной інфекції

Деталі: До цього такі високі цифри фіксувалися в кінці грудня 2020 року, проте вже в січні число хворих пішло на спад.

Всього на наразі в Росії зареєстровано 7 804 774 випадки захворювання. За даними штабу, найбільша кількість нових випадків захворювання ковідом відзначено в Москві - 5002, Санкт-Петербурзі - 2931 і Підмосков'ї - 2184.

При цьому в Петербурзі найгірша статистика по відношенню числа летальних випадків до числа захворілих - там за добу померло 63 людини. У Москві помер 71 пацієнт з коронавірусом. Загальна кількість смертей за останню добу склало 957.

За весь час пандемії в Росії від коронавирусной інфекції померло 217 372 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Росія
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: