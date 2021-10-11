В Росії рекордна кількість нових хворих на ковід з початку року

В Росії кількість підтверджених випадків захворювання Covid-19 за добу зросла на 29 409, що є найбільшим показником з початку року.

Джерело: Російська служба ВВС, що посилається на дані оперативного штабу по боротьбі з розповсюдженням коронавирусной інфекції

Деталі: До цього такі високі цифри фіксувалися в кінці грудня 2020 року, проте вже в січні число хворих пішло на спад.

Всього на наразі в Росії зареєстровано 7 804 774 випадки захворювання. За даними штабу, найбільша кількість нових випадків захворювання ковідом відзначено в Москві - 5002, Санкт-Петербурзі - 2931 і Підмосков'ї - 2184.

При цьому в Петербурзі найгірша статистика по відношенню числа летальних випадків до числа захворілих - там за добу померло 63 людини. У Москві помер 71 пацієнт з коронавірусом. Загальна кількість смертей за останню добу склало 957.

За весь час пандемії в Росії від коронавирусной інфекції померло 217 372 осіб.