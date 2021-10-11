В России рекордное количество новых больных ковидом с начала года

В России количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 за сутки выросло на 29 409, что является наибольшим показателем с начала года.

Источник: Русская служба ВВС, которая ссылается на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Детали: До этого такие высокие цифры фиксировались в конце декабря 2020 года, однако уже в январе число больных пошло на убыль.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 7 804 774 случаев заболевания. По данным штаба, наибольшее количество новых случаев заболевания ковидом отмечено в Москве - 5002, Санкт-Петербурге - 2931 и Подмосковье - 2184.

При этом в Петербурге самая плохая статистика по отношению числа летальных исходов к числу заболевших - там за сутки умерло 63 человека. В Москве умер 71 пациент с коронавирусом. Общее количество смертей за последние сутки составило 957.

За все время пандемии в России от коронавирусной инфекции умерло 217 372 человек.