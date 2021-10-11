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42% росіян не хочуть бачити Путіна президентом – це максимум за 8 років

Понеділок, 11 жовтня 2021, 15:48
42% росіян не хочуть бачити Путіна президентом – це максимум за 8 років
Фото з сайту Кремля

42% росіян не хотіли би бачити Володимира Путіна на посаді президента після 2024 року – це найвищий показник з 2013 року. Хотіли би бачити Путіна президентом 47% опитаних.

Джерело: результати опитування "Левада-Центру"

Дослівно: "Найбільше Володимира Путіна хочуть бачити на президентській посаді після 2024 року росіяни 55 років і старше (57% хочуть, 33% не хочуть), найменше – респонденти 18-24 років (32% – хочуть, 57% – не хочуть ).

 

Бажання бачити Путіна президентом після поточного терміну найбільш поширене серед телеглядачів (65% – за, 26% – проти). Найменш поширене – серед читачів соціальних мереж (31% і 59% відповідно) і телеграм-каналів (29% і 66% відповідно) ". 

 

Деталі: 40% росіян вважають, що Путін виражає інтереси "силовиків" – це найвищий результат з 2017 року. Ще 40% вважають, що він виражає інтереси "олігархів" і великого бізнесу – це найвищий показник за історію спостережень. 29% вважають, що Путін висловлює інтереси чиновників і бюрократії.

26% росіян вважають, що в Росії є культ особистості Путіна – це найвищий показник з 2010 року, коли таких було 25%. 21% вважають, що культу ще немає, але стає все більше передумов до його появи. 

Найбільше в існуванні культу особи Путіна переконані молоді респонденти 18-24 років: третина (32%) впевнені, що він є, ще 30% вважають, що передумов для цього все більше. 

 

Дослідження проходило 23-29 вересня. Методом особистого інтерв'ю вдома у респондента було опитано 1634 особи у віці від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2% для показників, близьких до 10%/90% і 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Українська правда
Теми: ПутінРосіяпрезидентсоціологія
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