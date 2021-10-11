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42% россиян не хотят видеть Путина президентом – это максимум за 8 лет

Понедельник, 11 октября 2021, 15:48
Фото с сайта Кремля

42% россиян не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года – это самый высокий показатель с 2013 года. Хотели бы видеть Путина президентом 47% опрошенных.

Источник: результаты опроса "Левада-Центра"

Дословно: "Больше всего Владимира Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше (57% хотят, 33% не хотят), меньше всего – респонденты 18-24 лет (32% – хотят, 57% – не хотят). 

 

Желание видеть Путина президентом после текущего срока наиболее распространено среди телезрителей (65% – за, 26% – против). Наименее распространено – среди читателей социальных сетей (31% и 59% соответственно) и телеграм-каналов (29% и 66% соответственно)".  

 

Детали: 40% россиян считают, что Путин выражает интересы "силовиков" – это самый высокий результат с 2017 года. Ещё 40% считают, что он выражает интересы "олигархов" и крупного бизнеса – это самый высокий показатель за историю наблюдений. 29% считают, что Путин выражает интересы чиновников и бюрократии.  

26% россиян считают, что в России есть культ личности Путина – это самый высокий показатель с 2010 года, когда таких было 25%. 21% считают, что культа еще нет, но становится всё больше предпосылок к его появлению.

Больше всего в существовании культа личности Путина убеждены молодые респонденты 18-24 лет: треть (32%) уверены, что он есть, еще 30% считают, что предпосылок к этому все больше. 

 

Исследование проходило 23-29 сентября. Методом личного интервью на дому у респондента было опрошено 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90% и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Украинская правда
Темы: ПутинРосcияпрезидентсоциология
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