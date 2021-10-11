Прокуратура проводить обшуки у департаменті КМДА із одночасним врученням підозр

Столична прокуратура проводить обшуки в Департаменті молоді та спорту КМДА із одночасним врученням підозр.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними досудового розслідування, службові особи комунального підприємства "Спортивний комплекс", що підпорядковане у своїй діяльності Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, на підставі укладених договорів безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій за виконані роботи з капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та своїх спортивних майданчиків, які фактично надавались за завищеними цінами та не в повному обсязі.

Вказані дії спричинили збитки територіальній громаді на суму понад 700 тисяч гривень, відзначають правоохоронці.

У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством, які стануть предметом експертного дослідження.

Також при обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та планується повідомлення про підозру третій особі – представнику підрядної організації.