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Прокуратура проводит обыски в департаменте КГГА с одновременным вручением подозрений

Понедельник, 11 октября 2021, 15:50
Прокуратура проводит обыски в департаменте КГГА с одновременным вручением подозрений
фото прокуратуры

Столичная прокуратура проводит обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА с одновременным вручением подозрений.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным предварительного расследования, должностные лица коммунального предприятия "Спортивный комплекс", что подчинено в своей деятельности Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета, на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона с легкоатлетическими дорожками и своих спортивных площадок, которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме.

Указанные действия повлекли убытки территориальной общине на сумму свыше 700 тысяч гривен, отмечают правоохранители.

В ходе обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.

Также при обыске двум инженерам технического надзора сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины и планируется сообщение о подозрении третьему лицу - представителю подрядной организации.

Украинская правда
Темы: обыскиКиевпрокуратура
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