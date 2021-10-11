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Новий президент Естонії склав присягу

Понеділок, 11 жовтня 2021, 15:59
Новий президент Естонії склав присягу
Алар Карис. ФОТО: ERR

У понеділок, 11 жовтня, новий президент Естонії, колишній директор Естонського національного музею Алар Каріс склав присягу та вступив на посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на естонські ЗМІ, які транслювали церемонію у прямому ефірі.

Алар Каріс разом з дружиною прибув до канцелярії президента о 14:15, де його зустріла попередня президентка Керсті Кальюлайд з чоловіком.

Пізніше, о 15:00, розпочалося засідання парламенту, на якому Кальюлайд виступила з промовою.

Після цього Каріс проголосив присягу та виступив зі своєю першою промовою на посту президента.

63-річний Алар Каріс з другої спроби був обраний президентом у естонському парламенті 31 серпня.

Каріс, висунутий на посаду Партією реформ і Центристською партією, за освітою біолог.

Раніше він був державним контролером, ректором Університету природничих наук і Тартуського університету, а з жовтня 2017 року очолював Національний музей Естонії.

Каріс ніколи не входив до жодної політичної партії, що вважається його перевагою.

Читайте також інтерв’ю попередниці Каріса Керсті Кальюлайд "Європейській правді": Президентка Естонії: Україні знадобиться зо 20 років для готовності до членства в ЄС

"Українська правда" у Threads

Теми: Естоніяпрезидент
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