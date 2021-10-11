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Новый президент Эстонии принял присягу

Понедельник, 11 октября 2021, 15:59
Алар Карис. ФОТО: ERR

В понедельник, 11 октября, новый президент Эстонии, бывший директор Эстонского национального музея Алар Карис принес присягу и вступил в должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонские СМИ, транслировали церемонию в прямом эфире.

Алар Карис вместе с женой прибыл в канцелярию президента в 14:15, где его встретила предыдущая президентка Керсти Кальюлайд с мужем.

Позже, в 15:00, началось заседание парламента, на котором Кальюлайд выступила с речью.

После этого Карис провозгласил присягу и выступил со своей первой речью на посту президента.

63-летний Алар Карис со второй попытки был избран президентом в эстонском парламенте 31 августа.

Карис, выдвинутый на должность Партией реформ и Центристской партией, по образованию биолог.

Ранее он был государственным контролером, ректором Университета естественных наук и Тартуского университета, а с октября 2017 возглавлял Национальный музей Эстонии.

Карис никогда не входил ни в одну политическую партию, что считается его преимуществом.

Читайте также интервью предшественницы Кариса Керсти Кальюлайд "Европейской правде": Президент Эстонии: Украина понадобится около 20 лет для готовности к членству в ЕС

Темы: Эстонияпрезидент
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