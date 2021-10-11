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ЄС запровадив санкції проти ще 8 росіян за підрив суверенітету України

Понеділок, 11 жовтня 2021, 16:29
ЄС запровадив санкції проти ще 8 росіян за підрив суверенітету України
фото: pixabay

Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти 8 осіб за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на відповідну заяву на сайті Ради.

Деталі: Серед осіб, доданих до санкційного списку ЄС, є представники правоохоронних органів - судді, прокурори та силовики - відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованому Криму та Севастополі.

"Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичними мотивами та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Обмежувальні заходи ЄС щодо територіальної цілісності України відтепер поширюються на загалом 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Їм заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються.

Імена осіб стануть відомі після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права. Більше того, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо: Рада ЄС 11 жовтня вирішила продовжити обмежувальні заходи проти розповсюдження та використання хімічної зброї ще на рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСРосіясанкціїУкраїна
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