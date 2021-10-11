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ЕС ввел санкции против еще 8 россиян за подрыв суверенитета Украины

Понедельник, 11 октября 2021, 16:29

Совет ЕС ввел ограничительные меры против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление на сайте Совета.

Детали: Среди лиц, добавленных в санкционный список ЕС, есть представители правоохранительных органов - судьи, прокуроры и силовики - ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

"Эти люди принимали предвзятые решения по делам с политическими мотивами и преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры ЕС в отношении территориальной целостности Украины отныне распространяются на 185 человек и 48 субъектов хозяйствования. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы замораживаются.

Имена лиц станут известны после публикации решения в Официальном журнале ЕС.

"Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать нарушения Россией международного права. Более того, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в заявлении.

Напомним: Совет ЕС 11 октября решил продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия еще на год.

Темы: ЕСРосcиясанкцииУкраина
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