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У Кремлі відреагували на заяви про крадіжку формули вакцини AstraZeneca

Понеділок, 11 жовтня 2021, 16:29

У Кремлі назвали "глибоко ненауковою" газету The Sun, за даними якою, російський агент викрав у компанії AstraZeneca проєкт коронавірусної вакцини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Газета Sun - це ж дуже відома глибоко ненаукова газета. Ну, напевно, так ми і ставимося до цих публікацій", - сказав Пєсков.

Раніше The Sun, яку процитували низка британських ЗМІ, написала,  спецслужби Британії повідомили уряду про те, що російський агент викрав формулу коронавірусної вакцини, розробленої компанією AstraZeneca, в РФ нібито використали її при розробці препарату "Спутник V".

Вакцина російського виробництва використовує технологію, подібну до вакцини AstraZeneca, причому обидві використовують ослаблену форму аденовірусу.

Хоча ці твердження надходять з анонімних джерел, цитованих у засобах масової інформації, британський уряд неодноразово заявляв про те, що Росія принаймні намагалася зламати тих, хто виробляє вакцини у Британії.

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019
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