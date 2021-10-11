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В Кремле отреагировали на заявления о краже формулы вакцины AstraZeneca

Понедельник, 11 октября 2021, 16:29

В Кремле назвали "глубоко ненаучной" газету The Sun, по данным которой, российский агент похитил у компании AstraZeneca проект вакцины .

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Газета Sun - это же очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так мы и относимся к этим публикациям", - сказал Песков.

Ранее The Sun, которую процитировали ряд британских СМИ, написала, спецслужбы Великобритании сообщили правительству о том, что российский агент похитил формулу коронавирусной вакцины, разработанной компанией AstraZeneca, в РФ якобы использовали ее при разработке препарата "Спутник V".

Вакцина российского производства использует технологию, подобную вакцины AstraZeneca, причем обе используют ослабленную форму аденовируса.

Хотя эти утверждения поступают из анонимных источников, цитируемых в средствах массовой информации, британское правительство неоднократно заявлял о том, что Россия по крайней мере пыталась сломать тех, кто производит вакцины в Британии.

Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019
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