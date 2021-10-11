У Києві на 5 днів закриють проїзд по одній із центральних вулиць
Понеділок, 11 жовтня 2021, 17:09
П’ять днів у центрі Києва буде перекрито рух на Володимирському проїзді через показ сучасних зразків озброєння та військової техніки.
Джерело: повідомлення КМДА
Дослівно: "Із 13 до 17 жовтня 2021 року на Михайлівській площі та Володимирському проїзді триватиме статичний показ сучасних зразків озброєння та військової техніки сил безпеки і оборони.
За інформацією Управління патрульної поліції у м. Києві, у зв’язку із цією подією з 21:00 11 жовтня до 24:00 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської)".
Українська правда