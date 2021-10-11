В Киеве на 5 дней закроют проезд по одной из центральных улиц

Пять дней в центре Киева будет перекрыто движение на Владимирском проезде из-за показа современных образцов вооружения и военной техники.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "С 13 до 17 октября 2021 года на Михайловской площади и Владимирском проезде продлится статический показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.

По информации Управления патрульной полиции в г. Киеве, в связи с этим событием с 21:00 11 октября до 24:00 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской)".