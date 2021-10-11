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Партія Меркель переобере керівництво після провалу на виборах

Понеділок, 11 жовтня 2021, 17:28
Партія Меркель переобере керівництво після провалу на виборах
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ФОТО: SHUTTERSTOCK

Після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

Про це заявив генеральний секретар партії Пауль Земяк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У понеділок президія і правління ХДС ухвалили одноголосне рішення про переобрання федерального правління партії.

За словами Земяка, керівництво має бути переобране на з'їзді. Коли він відбудеться і у який спосіб відбудеться переобрання, наразі не відомо. Це має бути вирішено після зустрічі голів районних осередків партії 30 жовтня. Партійний з'їзд може відбутися в грудні або у січні.

Земяк також сказав, що він розуміє "розчарування і гнів" депутатів, які, незважаючи на віддану передвиборчу кампанію, не пройшли до Бундестагу. За його словами, буде проведений жорсткий аналіз помилок кампанії.

Раніше лідер партії Армін Лашет сигналізував про готовність піти у відставку з поста голови ХДС.

ХДС на чолі з Лашетом програла Соціал-демократичній партії Німеччини на парламентських виборах 26 вересня.

ХДС/ХСС зайняла 2 місце з 24,1% на федеральних виборах, в той час як Соціал-демократична партія стала найсильнішою силою з 25,7%.

Два міністри від ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер і Петер Альтмаєр оголосили в минулі вихідні, що вони відмовляться від своїх мандатів у Бундестазі та таким чином звільнять місце для більш молодих членів.

Канцлерка Ангела Меркель, чий четвертий термін на посаді добігає кінця, не брала участі у цьогорічних виборах.

Що думають найбільші німецькі політичні партії та їхні лідери щодо важливих для України питань, читайте у статті Українське питання у німецьких виборах: чого очікувати Києву від нової коаліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельвибориНімеччина
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