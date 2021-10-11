Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Партия Меркель переизберет руководство после провала на выборах

Понедельник, 11 октября 2021, 17:28
Партия Меркель переизберет руководство после провала на выборах
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ФОТО: SHUTTERSTOCK

После исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Об этом заявил генеральный секретарь партии Пауль Земяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В понедельник президиум и правление ХДС приняли единогласное решение о переизбрании федерального правления партии.

По словам Земяка, руководство должно быть переизбрано на съезде. Когда он состоится и каким образом пройдет переизбрание, пока неизвестно. Это должно быть решено после встречи председателей районных организаций партии 30 октября. Партийный съезд может состояться в декабре или январе.

Земяк также сказал, что он понимает "разочарование и гнев" депутатов, которые, несмотря на преданную предвыборную кампанию, не прошли в Бундестаг. По его словам, будет проведен жесткий анализ ошибок кампании.

Ранее лидер партии Армин Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС.

ХДС во главе с Лашетом проиграла Социал-демократической партии Германии на парламентских выборах 26 сентября.

ХДС/ХСС заняла второе место с 24,1% на федеральных выборах, в то время как Социал-демократическая партия стала сильнейшей силой с 25,7%.

Два министра от ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Петер Альтмайер - объявили в минувшие выходные, что они откажутся от своих мандатов в Бундестаге и таким образом освободят место для более молодых членов.

Канцлер Ангела Меркель, чей четвертый срок на посту подходит к концу, не принимала участия в нынешних выборах.

Что думают крупнейшие немецкие политические партии и их лидеры по важным для Украины вопросам, читайте в статье Украинский вопрос в немецких выборах: чего ожидать Киеву от новой коалиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельвиборыГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: