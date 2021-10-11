Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Партия Меркель переизберет руководство после провала на выборах

Понедельник, 11 октября 2021, 17:28
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ФОТО: SHUTTERSTOCK

После исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Об этом заявил генеральный секретарь партии Пауль Земяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В понедельник президиум и правление ХДС приняли единогласное решение о переизбрании федерального правления партии.

По словам Земяка, руководство должно быть переизбрано на съезде. Когда он состоится и каким образом пройдет переизбрание, пока неизвестно. Это должно быть решено после встречи председателей районных организаций партии 30 октября. Партийный съезд может состояться в декабре или январе.

Земяк также сказал, что он понимает "разочарование и гнев" депутатов, которые, несмотря на преданную предвыборную кампанию, не прошли в Бундестаг. По его словам, будет проведен жесткий анализ ошибок кампании.

Ранее лидер партии Армин Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС.

ХДС во главе с Лашетом проиграла Социал-демократической партии Германии на парламентских выборах 26 сентября.

ХДС/ХСС заняла второе место с 24,1% на федеральных выборах, в то время как Социал-демократическая партия стала сильнейшей силой с 25,7%.

Два министра от ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Петер Альтмайер - объявили в минувшие выходные, что они откажутся от своих мандатов в Бундестаге и таким образом освободят место для более молодых членов.

Канцлер Ангела Меркель, чей четвертый срок на посту подходит к концу, не принимала участия в нынешних выборах.

Что думают крупнейшие немецкие политические партии и их лидеры по важным для Украины вопросам, читайте в статье Украинский вопрос в немецких выборах: чего ожидать Киеву от новой коалиции.

Темы: МеркельвиборыГермания
powered by lun.ua
Главное сегодня

Первую область со времен весеннего локдауна отправили в "красную" зону

Покушение на "Мультика" -Титова раскрыли благодаря ДНК на окурках, стрелка задержали – Венедиктова

В областях начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа

Первые камеры для фиксации нарушений карантина появятся в двух городах

Ковид: в Минздраве сделали важное уточнение по перевозке детей межрегиональным транспортом

фото, видеоМужчина в камуфляже стрелял по водителю припаркованного авто под Киевом

Все новости...
Меркель
Меркель и Лашет поздравили лидера социал-демократов с победой на выборах
Украина хочет встречи лидеров "нормандской четверки" до окончания каденции Меркель
Меркель уходит: Германия в воскресенье выбирает новый Бундестаг
Последние новости
20:21
У Зеленского успокаивают украинцев – "газа вполне достаточно"
20:09
Гривня стабильна на закрытии межбанка
19:50
видеоВ Риге оштрафовали на €1630 водителя Audi, который разогнался до 238 км/ч
19:33
Трое кандидатов снялись с довыборов в Раду
19:16
В Австрии задержали первого человека в коррупционном деле, которое привела к отставке канцлера
19:05
100 дней рынка земли: средняя цена гектара составляет 33 тысячи
19:02
Украинскую границу на самолете стали пересекать в полтора раза больше людей
18:35
Директора "Юго-Западной железной дороги" подозревают в злоупотреблениях при закупке угля
18:26
Украина рассчитывает решить энергетический кризис с помощью Беларуси – источник
18:18
В Литве думают о четырехдневной рабочей неделе для госслужащих - молодых родителей
Все новости...