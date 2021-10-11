Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція Грузії заявила, що розкрила вбивство британця Кеннеді

Понеділок, 11 жовтня 2021, 17:41
Поліція Грузії заявила, що розкрила вбивство британця Кеннеді
photo: herr eichhorn

Грузинська поліція заявила, що їй вдалось розкрити справу вбивства іноземного громадянина Томаса Кеннеді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Тіло іноземця 8 жовтня знайшов пастух у річці біля села Квахврелі Горійського муніципалітету та повідомив про це службі невідкладної допомоги. Загиблого з води витягли рятувальники.

З'ясувалось, що загиблий - Томас Кеннеді, 28-річний громадянин Великої Британії, повідомила телекомпанія "Мтаварі". За інформацією телеканалу, Кеннеді перетнув кордон Грузії 30 серпня. Відомо, що він був студентом одного з музичних коледжів.

Поліція затримала п'ятьох осіб за звинуваченням у груповому умисному вбивстві.

Четверо з них звинувачуються в навмисному вбивстві, яке скоїла група осіб за обтяжливих обставин. Злочин карається позбавленням волі на строк від 13 до 17 років.

Ще один затриманий звинувачується в тому, що не повідомив органам про особливо тяжкий злочин. На нього чекає покарання від 3 до 7 років ув'язнення.

Слідство встановило, що 7 жовтня обвинувачені розпивали спиртні напої в одному з підземних переходів міста Горі, коли до компанії приєднався іноземець.

Пізніше підсудні і майбутня жертва перебралися в один з міських барів і продовжували вживати алкоголь, під час чого посварилися. Іноземця сильно побили і в несвідомому стані викинули в річку Мткварі.

Після цього обвинувачені втекли з місця події.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіявбивствоВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Грузія
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: