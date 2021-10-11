Поліція Грузії заявила, що розкрила вбивство британця Кеннеді

Грузинська поліція заявила, що їй вдалось розкрити справу вбивства іноземного громадянина Томаса Кеннеді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Тіло іноземця 8 жовтня знайшов пастух у річці біля села Квахврелі Горійського муніципалітету та повідомив про це службі невідкладної допомоги. Загиблого з води витягли рятувальники.

З'ясувалось, що загиблий - Томас Кеннеді, 28-річний громадянин Великої Британії, повідомила телекомпанія "Мтаварі". За інформацією телеканалу, Кеннеді перетнув кордон Грузії 30 серпня. Відомо, що він був студентом одного з музичних коледжів.

Поліція затримала п'ятьох осіб за звинуваченням у груповому умисному вбивстві.

Четверо з них звинувачуються в навмисному вбивстві, яке скоїла група осіб за обтяжливих обставин. Злочин карається позбавленням волі на строк від 13 до 17 років.

Ще один затриманий звинувачується в тому, що не повідомив органам про особливо тяжкий злочин. На нього чекає покарання від 3 до 7 років ув'язнення.

Слідство встановило, що 7 жовтня обвинувачені розпивали спиртні напої в одному з підземних переходів міста Горі, коли до компанії приєднався іноземець.

Пізніше підсудні і майбутня жертва перебралися в один з міських барів і продовжували вживати алкоголь, під час чого посварилися. Іноземця сильно побили і в несвідомому стані викинули в річку Мткварі.

Після цього обвинувачені втекли з місця події.