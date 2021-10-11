Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Полиция Грузии заявила, что раскрыла убийство британца Кеннеди

Понедельник, 11 октября 2021, 17:41
photo: herr eichhorn

Грузинская полиция заявила, что ей удалось раскрыть дело убийства иностранного гражданина Томаса Кеннеди.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Тело иностранца 8 октября нашел пастух в реке у села Квахврели Горийского муниципалитета и сообщил об этом службе неотложной помощи. Погибшего из воды вытащили спасатели.

Выяснилось, что погибший - Томас Кеннеди, 28-летний гражданин Великобритании, сообщила телекомпания "Мтавари". По информации телеканала, Кеннеди пересек границу Грузии 30 августа. Известно, что он был студентом одного из музыкальных колледжей.

Полиция задержала пять человек по обвинению в групповом умышленном убийстве.

Четверо из них обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.

Еще один задержанный обвиняется в том, не сообщил органам об особо тяжком преступлении. Его ждет наказание от 3 до 7 лет заключения.

Следствие установило, что 7 октября обвиняемые распивали спиртные напитки в одном из подземных переходов города Гори, когда к компании присоединился иностранец.

Позже подсудимые и будущая жертва перебрались в один из городских баров и продолжали употреблять алкоголь, во время чего поссорились. Иностранца сильно избили и в бессознательном состоянии выбросили в реку Мтквари.

После этого обвиняемые скрылись с места происшествия.

Темы: ГрузияубийствоВеликобритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

Первую область со времен весеннего локдауна отправили в "красную" зону

Покушение на "Мультика" -Титова раскрыли благодаря ДНК на окурках, стрелка задержали – Венедиктова

В областях начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа

Первые камеры для фиксации нарушений карантина появятся в двух городах

Ковид: в Минздраве сделали важное уточнение по перевозке детей межрегиональным транспортом

фото, видеоМужчина в камуфляже стрелял по водителю припаркованного авто под Киевом

Все новости...
Грузия
Возросло количество погибших от обрушения дома в Батуми
В Грузии заявили, что Саакашвили начал принимать мед и сок
Обрушение дома в Батуми: погибли 6 человек, еще троих ищут
Последние новости
20:21
У Зеленского успокаивают украинцев – "газа вполне достаточно"
20:09
Гривня стабильна на закрытии межбанка
19:50
видеоВ Риге оштрафовали на €1630 водителя Audi, который разогнался до 238 км/ч
19:33
Трое кандидатов снялись с довыборов в Раду
19:16
В Австрии задержали первого человека в коррупционном деле, которое привела к отставке канцлера
19:05
100 дней рынка земли: средняя цена гектара составляет 33 тысячи
19:02
Украинскую границу на самолете стали пересекать в полтора раза больше людей
18:35
Директора "Юго-Западной железной дороги" подозревают в злоупотреблениях при закупке угля
18:26
Украина рассчитывает решить энергетический кризис с помощью Беларуси – источник
18:18
В Литве думают о четырехдневной рабочей неделе для госслужащих - молодых родителей
Все новости...