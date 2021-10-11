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Полиция Грузии заявила, что раскрыла убийство британца Кеннеди

Понедельник, 11 октября 2021, 17:41
Полиция Грузии заявила, что раскрыла убийство британца Кеннеди
photo: herr eichhorn

Грузинская полиция заявила, что ей удалось раскрыть дело убийства иностранного гражданина Томаса Кеннеди.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Тело иностранца 8 октября нашел пастух в реке у села Квахврели Горийского муниципалитета и сообщил об этом службе неотложной помощи. Погибшего из воды вытащили спасатели.

Выяснилось, что погибший - Томас Кеннеди, 28-летний гражданин Великобритании, сообщила телекомпания "Мтавари". По информации телеканала, Кеннеди пересек границу Грузии 30 августа. Известно, что он был студентом одного из музыкальных колледжей.

Полиция задержала пять человек по обвинению в групповом умышленном убийстве.

Четверо из них обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.

Еще один задержанный обвиняется в том, не сообщил органам об особо тяжком преступлении. Его ждет наказание от 3 до 7 лет заключения.

Следствие установило, что 7 октября обвиняемые распивали спиртные напитки в одном из подземных переходов города Гори, когда к компании присоединился иностранец.

Позже подсудимые и будущая жертва перебрались в один из городских баров и продолжали употреблять алкоголь, во время чего поссорились. Иностранца сильно избили и в бессознательном состоянии выбросили в реку Мтквари.

После этого обвиняемые скрылись с места происшествия.

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Темы: ГрузияубийствоВеликобритания
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