Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом

Понеділок, 11 жовтня 2021, 17:59
ФОТО: PIXABAY

На засіданні Кабінету міністрів посилили правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки - незабаром усі пасажири та водії міжрегіональних перевезень повинні мати негативний ковід-тест або щеплення.

Джерело: МОЗ

Деталі: З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів: 

  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
  • міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу "Дія";
  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник. 

Українська правда
Теми: МОЗкарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Першу область з часів весняного локдауна відправили у "червону" зону

Замах на "Мультика"-Титова розкрили завдяки ДНК на недопалках, стрільця затримали – Венедіктова

В областях почали оголошувати надзвичайну ситуацію через брак газу

Перші камери для фіксації порушень карантину з'являться у двох містах

Ковід: у МОЗ зробили важливе уточнення щодо перевезення дітей міжрегіональним транспортом

фото, відеоЧоловік у камуфляжі стріляв по водію припаркованого авто під Києвом

Усі новини...
МОЗ
8,8 тисячі випадків Covid зареєстрували в Україні у неділю, Харківщина антилідер
COVID: вакцинованих медиків набагато більше, ніж працівників інших сфер – МОЗ
Уже 15 регіонів віднесені МОЗ до "помаранчевих"
Останні новини
20:21
У Зеленського заспокоюють українців – "газу цілком достатньо"
20:09
Гривня стабільна на закритті міжбанку
19:50
відеоУ Ризі оштрафували на €1630 водія Audi, який розігнався до 238 км/год
19:33
Троє кандидатів знялися з довиборів у Раду
19:16
В Австрії затримали першу особу у корупційній справі, яка призвела до відставки канцлера
19:05
100 днів ринку землі: середня ціна гектара становить 33 тисячі
19:02
Український кордон на літаку стали перетинати в півтора рази більше людей
18:35
Директора "Південно-Західної залізниці" підозрюють у зловживаннях при закупівлі вугілля
18:26
Україна розраховує вирішити енергетичну кризу за допомогою Білорусі – джерело
18:18
У Литві думають про чотириденний робочий тиждень для держслужбовців-молодих батьків
Усі новини...