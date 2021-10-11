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Украинцам без прививки или теста запретят пользоваться межрегиональным транспортом

Понедельник, 11 октября 2021, 17:59
ФОТО: PIXABAY

На заседании Кабинета министров 11 октября ужесточили правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.

Источник: Минздрав

Детали: С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;
  • международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала "Дія".
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

Украинская правда
Темы: Минздравкарантинкоронавирус
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