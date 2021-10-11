Суд Норвегії: вітряні електростанції завдають шкоди саамським оленярам

Верховний суд Норвегії постановив, що дві вітряні електростанції на заході країни завдають шкоди оленярам з числа саамів, обмежуючи доступ до їх пасовищ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Поки неясно, якими будуть наслідки рішення, але юристи оленярів заявили, що 151 турбіна на півострові Фосен може бути відключена. Турбіни, будівництво яких було завершено в 2020 році, є частиною найбільшої берегової вітряної електростанції в Європі.

"Їх будівництво було оголошено незаконним, і було б незаконно продовжувати їх експлуатацію", - сказав Андреас Броннер, який представляв групу пастухів, які стверджують, що їм завдано збитків однією з двох вітроелектростанцій.

"Вердикт Верховного суду вимагає прояснення ситуації", - сказав представник Міністерства нафти і енергетики Норвегії Оле Бертельсен

Судді оголосили ліцензії, видані міністерством на будівництво і експлуатацію турбін, недійсними, заявивши, що вони порушують міжнародний пакт про громадянські та політичні права.

Стаття 27 договору ООН говорить, що представникам етнічних меншин "не може бути відмовлено в праві спільно з іншими членами її групи користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію або використовувати свою мову".

Норвезький суд постановив, що традиційне саамське оленярство є формою культурної практики, яка охороняється.

Відповідаючи на це рішення, Том Крістіан Ларсен, генеральний директор Fosen Vind, який управляє однією з вітряних електростанцій, сказав: "Звичайно, це сюрприз для нас. Ми засновували свої дії на остаточних ліцензіях, наданих нам владою після довгого і детального процесу, який отримав схвалення від усіх сторін. Особлива увага приділялася оленярству".

Компанія заявила, що тепер буде чекати рішення міністерства про наступні кроки.

До 100 000 саамів проживають у Швеції, Фінляндії, Норвегії і Росії. Деякі з них заробляють на життя вирощуванням оленів для виробництва м'яса і шкур.