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Суд Норвегии: ветряные электростанции наносят ущерб саамским оленеводам

Понедельник, 11 октября 2021, 18:25

Верховный суд Норвегии постановил, что две ветряные электростанции на западе страны наносят вред оленеводам из числа саамов, ограничивая доступ к их пастбищам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Пока неясно, какими будут последствия решения, но юристы оленеводов заявили, что 151 турбина на полуострове Фосен может быть отключена. Турбины, строительство которых было завершено в 2020 году, являются частью крупнейшей береговой ветряной электростанции в Европе.

"Их строительство было объявлено незаконным, и было бы незаконно продолжать их эксплуатацию", - сказал Андреас Броннер, представлявший группу пастухов, утверждающих, что нанесен ущерб одной из двух ветроэлектростанций.

"Вердикт Верховного суда требует прояснения ситуации", - сказал представитель Министерства нефти и энергетики Норвегии Оле Бертельсен

Судьи объявили лицензии, выданные министерством на строительство и эксплуатацию турбин, недействительными, заявив, что они нарушают международный пакт о гражданских и политических правах.

Статья 27 договора ООН гласит, что представителям этнических меньшинств "не может быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию или использовать свой собственный язык".

Норвежский суд постановил, что традиционное саамское оленеводство является формой охраняемой культурной практики.

Отвечая на это решение, Том Кристиан Ларсен, генеральный директор Fosen Vind, который управляет одной из ветряных электростанций, сказал: "Конечно, это сюрприз для нас. Мы основывали свои действия на окончательных лицензиях, предоставленных нам властями после долгого и детального процесса, который получил одобрение от всех сторон. Особое внимание уделялось оленеводству".

Компания заявила, что теперь будет ждать решения министерства о следующих шагах.

До 100 000 саамов проживают в Швеции, Финляндии, Норвегии и России. Некоторые из них зарабатывают на жизнь выращиванием полуодомашненных оленей для производства мяса и шкур.

Темы: Норвегия
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