В Італії затримали росіянку за підозрою у кібершахрайстві

В італійській Генуї затримали 40-річну росіянку за підозрою в кібершахрайстві, яка була членом транснаціональної організації, що займається хакерськими атаками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Corriere Della Sera.

Жінка купувала цінні товари на сайтах, використовуючи чужі кредитні карти і банківські рахунки.

Щоб уникнути будь-яких перевірок, жінка приходила в пункти видачі товарів з фальшивими документами або наймала третіх осіб, які за певну плату збирали посилки від її імені.

Після цього куплені речі, сучасні мобільні телефони і високоякісне електронне обладнання, пересилалися в Росію, а гроші від їх продажу відмивалися шляхом покупки криптовалют.

"У повсякденному житті вона була матір'ю тихого сімейства, але насправді за її удаваною звичайністю був прихований хакер: вона була комп'ютерним інженером з пристрастю до злочинної діяльності і до криптовалют", - йдеться в публікації.

Під час затримання правоохоронці виявили у зловмисниці вдома сотні кредитних карт і комп'ютерне обладнання.