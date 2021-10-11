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В Італії затримали росіянку за підозрою у кібершахрайстві

Понеділок, 11 жовтня 2021, 18:36

В італійській Генуї затримали 40-річну росіянку за підозрою в кібершахрайстві, яка була членом транснаціональної організації, що займається хакерськими атаками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Corriere Della Sera.

Жінка купувала цінні товари на сайтах, використовуючи чужі кредитні карти і банківські рахунки.

Щоб уникнути будь-яких перевірок, жінка приходила в пункти видачі товарів з фальшивими документами або наймала третіх осіб, які за певну плату збирали посилки від її імені.

Після цього куплені речі, сучасні мобільні телефони і високоякісне електронне обладнання, пересилалися в Росію, а гроші від їх продажу відмивалися шляхом покупки криптовалют.

"У повсякденному житті вона була матір'ю тихого сімейства, але насправді за її удаваною звичайністю був прихований хакер: вона була комп'ютерним інженером з пристрастю до злочинної діяльності і до криптовалют", - йдеться в публікації.

Під час затримання правоохоронці виявили у зловмисниці вдома сотні кредитних карт і комп'ютерне обладнання.

Теми: ІталіяРосіяхакери


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