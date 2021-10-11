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В Италии задержали россиянку по подозрению в кибермошенничестве

Понедельник, 11 октября 2021, 18:36

В итальянской Генуе задержали 40-летнюю россиянку по подозрению в кибермошенничестве, которая была членом транснациональной организации, занимающейся хакерскими атаками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Corriere Della Sera.

Женщина покупала ценные товары на сайтах, используя чужие кредитные карты и банковские счета.

Чтобы избежать каких-либо проверок, женщина приходила в пункты выдачи товаров с фальшивыми документами или нанимала третьих лиц, которые за определенную плату забирали посылки от ее имени.

После этого купленные вещи, современные мобильные телефоны и высококачественное электронное оборудование, пересылались в Россию, а деньги от их продажи отмывались путем покупки криптовалюты.

"В повседневной жизни она была матерью тихого семейства, но на самом деле за ее напускной обыкновенностью был скрыт хакер: она была компьютерным инженером с пристрастием к преступной деятельности и к криптовалютам", - говорится в публикации.

Во время задержания правоохранители обнаружили в злоумышленницы дома сотни кредитных карт и компьютерное оборудование.

Темы: ИталияРосcияхакеры
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