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Пасажирський потяг на Львів протаранив комбайн

Понеділок, 11 жовтня 2021, 18:41
Пасажирський потяг на Львів протаранив комбайн
Фото: Укрзалізниця

На залізничному переїзді на дільниці Фастів – Житомир зіткнулися пасажирський поїзд та комбайн.

Джерело: повідомлення "Укрзалізниці" у Facebook

Деталі: Подія трапилася вдень о 15:12. За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд №141 Бахмут — Львів.

Пошкодження отримав локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Комбайнер відмовився від шпиталізації.

Пасажирів з вагонів, у яких було розбито вікна, пересадили на інші місця в поїзді. Врешті поїзд відправився з затримкою 2 години 28 хвилин.

 
 
Фото: Укрзалізниця

Українська правда

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Теми: ЛьвівДТП
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