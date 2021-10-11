Пасажирський потяг на Львів протаранив комбайн

На залізничному переїзді на дільниці Фастів – Житомир зіткнулися пасажирський поїзд та комбайн.

Джерело: повідомлення "Укрзалізниці" у Facebook

Деталі: Подія трапилася вдень о 15:12. За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд №141 Бахмут — Львів.

Пошкодження отримав локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Комбайнер відмовився від шпиталізації.

Пасажирів з вагонів, у яких було розбито вікна, пересадили на інші місця в поїзді. Врешті поїзд відправився з затримкою 2 години 28 хвилин.