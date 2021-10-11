Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пасажирський потяг на Львів протаранив комбайн

Понеділок, 11 жовтня 2021, 18:41
Фото: Укрзалізниця

На залізничному переїзді на дільниці Фастів – Житомир зіткнулися пасажирський поїзд та комбайн.

Джерело: повідомлення "Укрзалізниці" у Facebook

Деталі: Подія трапилася вдень о 15:12. За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд №141 Бахмут — Львів.

Пошкодження отримав локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Комбайнер відмовився від шпиталізації.

Пасажирів з вагонів, у яких було розбито вікна, пересадили на інші місця в поїзді. Врешті поїзд відправився з затримкою 2 години 28 хвилин.

 
 
Фото: Укрзалізниця

Українська правда
Теми: ЛьвівДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Першу область з часів весняного локдауна відправили у "червону" зону

Замах на "Мультика"-Титова розкрили завдяки ДНК на недопалках, стрільця затримали – Венедіктова

В областях почали оголошувати надзвичайну ситуацію через брак газу

Перші камери для фіксації порушень карантину з'являться у двох містах

Ковід: у МОЗ зробили важливе уточнення щодо перевезення дітей міжрегіональним транспортом

фото, відеоЧоловік у камуфляжі стріляв по водію припаркованого авто під Києвом

Усі новини...
Львів
У Львові хочуть пускати до ресторанів лише вакцинованих або за ПЛР-тестом
Львів просить Зеленського дати 98-річному ветерану УПА звання Героя України
Опалювальний сезон: львів'янам дадуть тепло вже в понеділок
Останні новини
20:21
У Зеленського заспокоюють українців – "газу цілком достатньо"
20:09
Гривня стабільна на закритті міжбанку
19:50
відеоУ Ризі оштрафували на €1630 водія Audi, який розігнався до 238 км/год
19:33
Троє кандидатів знялися з довиборів у Раду
19:16
В Австрії затримали першу особу у корупційній справі, яка призвела до відставки канцлера
19:05
100 днів ринку землі: середня ціна гектара становить 33 тисячі
19:02
Український кордон на літаку стали перетинати в півтора рази більше людей
18:35
Директора "Південно-Західної залізниці" підозрюють у зловживаннях при закупівлі вугілля
18:26
Україна розраховує вирішити енергетичну кризу за допомогою Білорусі – джерело
18:18
У Литві думають про чотириденний робочий тиждень для держслужбовців-молодих батьків
Усі новини...