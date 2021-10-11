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Пассажирский поезд на Львов протаранил комбайн

Понедельник, 11 октября 2021, 18:41
Пассажирский поезд на Львов протаранил комбайн

На железнодорожном переезде на участке Фастов - Житомир столкнулись пассажирский поезд и комбайн.

Источник: сообщение "Укрзализныци" в Facebook

Детали: Происшествие случилось днем ​​в 15:12. По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд №141 Бахмут - Львов.

Повреждение получил локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Комбайнер отказался от госпитализации.

Пассажиров из вагонов, в которых были разбиты окна, пересадили на другие места в поезде. В результате поезд отправился с задержкой 2 часа 28 минут.

 
фото: Укрзализныця
 

Украинская правда

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Темы: ЛьвовДТП
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